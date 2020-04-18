Pik nedir? Corona virüste pik noktası ne demek? TDK'da pik noktanın anlamı
Coorna virüsü vaka ve verileri hakkında bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hafta 10 gün içinde ‘pik noktası'nın beklendiğini ifade etti. Bakan Koca'nın pik noktasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından pik noktasının ne demek olduğu ve TDK'da pik noktasının ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, corona virüste pik noktası ne demek? Pik noktası nedir? İşte, pik noktası ile ilgili merak edilen bilgiler...
Pik noktası nedir? Pik noktası ne demek? soruları son günlerde en fazla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pik noktası ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, corona virüste pik noktasının ne anlama geldiği, corona virüsle ilgili haberleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, pik nokta nedir? İşte, Corona virüste pik noktasının anlamı ve Bakan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkanlar.
PİK NOKTASI NEDİR?
Corona virüste pik noktası vaka sayısının en yüksek olduğu nokta anlamına gelmektedir. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşımaktadır.
TDK'DA PİK NOKTA NE DEMEK?
Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir. Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.
Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.
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