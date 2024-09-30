Çorum'daki fırında şaşırtan uygulama: Bir pide bir fotoğraf... 'Müşterilerimin hatırasını saklıyorum'

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Çorum il merkezinde pide fırını işleten Salim Çıplak, müşterilerinin fotoğraflarını çekerek iş yerinin duvarlarında sergiliyor. Bugüne yaklaşık 400'den fazla müşterisinin fotoğrafını iş yerinin duvarına asan Çıplak, 7'den 70' herkesin fotoğrafını çekerek iş yerinde sergilemeye çalıştığını ifade etti. 2010 yılında işyerini açtığını dile getiren Çıplak, tüm müşterilerinin hatıralarını sakladığını kaydetti.

İlk olarak müşterilerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını, daha sonra iş yerlerindeki duvarlara asmaya karar verdiğini belirten Çıplak, “Sonradan fotoğrafları ölümsüzleştirmek istedim. İşyerime gelen herkesin benim için ayrı ayrı değeri var. İşyerinin bir bölümünü düzenleyerek fotoğrafların sergilendiği bir alan yaptım” dedi.

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"MÜŞTERİLERİMDEN GÜZEL TEPKİLER ALDIM”

Müşterilerinin fotoğraflarını işyerinde sergilediği için olumlu tepkiler aldığını anlatan Çıplak, “İşyerimize gelen müşteriler kendi fotoğraflarını görünce mutlu oluyorlar. Bu benim içinde mutluluk kaynağı odu. Sağ olsunlar müşterilerimden güzel tepkiler aldım” dedi.

300 müşterisinin fotoğrafını gelecek günlerde bastırarak duvarlara asacağını söyleyen Çıplak, çektiği fotoğraflar sayesinde vefat eden insanları anma fırsatı bulduklarını söyledi.