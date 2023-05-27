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Pidecideki yangına uykularında yakalanmışlardı... Hayata tutunamadılar

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#İstanbul#Fatih#Pideci
Pidecideki yangına uykularında yakalanmışlardı... Hayata tutunamadılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide önceki gün yangın çıkmıştı.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Beşir Erboğa, Abdülkadir Erboğa, Mehmet Erboğa ve akrabası gibi aynı adı taşıyan Mehmet Erboğa tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Abdulkadir Erboğa dışındaki 3 gencin cenazeleri dün Mardin’de toprağa verildi. Abdulkadir Erboğa’nın cenazesinin ise henüz Mardin’e ulaşmadığı belirtildi. Diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

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#İstanbul#Fatih#Pideci

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