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Pide kuyruğunda... Gaziye dayak!

#Kocaeli#Gazi#Dayak
Pide kuyruğunda... Gaziye dayak

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Kıbrıs Gazisi Abdullah Al (68), pide almak için gittiği fırında tartıştığı E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34) tarafından dövüldü.

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Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzandığımda biri bana ‘Amca üzerime çıkacaksın’ dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de ‘Ne oluyor, biraz saygılı ol’ dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, ‘Abdullah amca gazi, vurmayın etmeyin’ dedi. Fakat saldırganlar ‘Kim olursa olsun’ diyerek saldırmaya devam etti. Şikâyetçiyim.” Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCE SERBEST KALDILAR

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Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra 3 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis, E.Y., B.S. ve U.S.’yi tekrar gözaltına aldı.

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#Kocaeli#Gazi#Dayak

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