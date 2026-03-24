Pide deÄŸil, altÄ±n kuyruÄŸu... FiyatÄ± gÃ¶ren kuyumcuya koÅŸtu

Pide deÄŸil, altÄ±n kuyruÄŸu... FiyatÄ± gören kuyumcuya koÅŸtu

OluÅŸturulma Tarihi: Mart 24, 2026 20:02

Kocaeli'de altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n gerilemesini fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar kuyumcularda uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Orta DoÄŸu'daki geliÅŸmeler sebebiyle altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki dalgalanma sÃ¼rÃ¼yor. Ã–zellikle mart ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 7 bin 600 TL seviyelerini gÃ¶rerek rekor kÄ±ran altÄ±n, son birkaÃ§ haftada yaÅŸanan kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel geliÅŸmelerin etkisiyle hÄ±zla geriledi.

Gram altÄ±n bugÃ¼n 6 bin 950 TL'den aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yaparken, Kocaeli'de bu fiyattan altÄ±n almak isteyen vatandaÅŸlar kuyumcu Ã¶nlerinde kuyruklar oluÅŸturdu. YoÄŸunluk yaÅŸanan birÃ§ok dÃ¼kkanda 1, 5 ve 10 gram ile Ã§eyrek altÄ±n tÃ¼kenme noktasÄ±na geldi.

"KAR EDERÄ°Z AMACIYLA KUYRUÄžU GÄ°RDÄ°K"

AltÄ±n almak iÃ§in sÄ±raya giren bir vatandaÅŸ, "DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸu iÃ§in sevindik, bir bakalÄ±m dedik ama 6 bin 500 diye duyduk ama 6 bin 950 olmuÅŸ. DÃ¼ÅŸÃ¼yor mu, Ã§Ä±kÄ±yor mu? Bir yÃ¼kseliÅŸ ve iniÅŸ var. VatandaÅŸlarda ne yapsÄ±n, bir ÅŸekilde kendimize gÃ¶re kar ederiz amacÄ±yla kuyruÄŸu girdik. Daha Ã¶nce bÃ¶yle bir ÅŸeye rastlamadÄ±m, her zaman geldiÄŸim kuyumcu dolu" diye konuÅŸtu.

BAKMADAN GEÇME!