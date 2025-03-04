‘Picasso’dan resim dersleri

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Cemil Meriç Anadolu Lisesi resim öğretmeni Pınar Yardımcı, okul civarında başıboş gezen kediye rastladı. Yardımcı, veterinere götürdüğü kedinin, aşırı soğuk ve sıcak havalara karşı dirençsiz yapısı nedeniyle ev kedisi olarak bilinen ‘British Shorthair’ cinsi olduğunu öğrendi. Üzerinde çipi bulunmadığı için sahibi tespit edilemeyen kedi için veteriner aracılığıyla kayıp ilanı veren Yardımcı, dışarıda kalmasının riskli olacağını düşünerek hayvanı resim atölyesine getirdi. Sakin ve insancıl yapısıyla ders ortamına hemen uyum sağlayan kedi, zamanla resim atölyesinde ders işleyen öğrencilerin arasında gezinerek sınıfın maskotu haline geldi. ‘Picasso’ adı verilen kedinin yemek ve su ihtiyacı, öğretmen ve öğrencileri tarafından atölyede ona ayrılan bölümde karşılanıyor.

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ÇOK KİBAR VE ASİL

Yardımcı, Picasso’nun aralarına nasıl katıldığını şöyle anlattı: “Okula geldiğimde bahçede bir kedi gördüm, tek başına dolaşıyordu. Çok da kibar bir kediye benziyordu. Üzüldüm, dışarıda tek başına var olamayacağını düşündüm. Sonra atölyeye getirdim ve ona küçük bir yer ayarladım. Tabii kedinin bir sağlık sorunu var mı, sahibi var mı, evden mi kaçtı diye veterinere götürdük. Orada bir takım kontroller yapıldı, sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Veteriner aracılığıyla kayıp ilanı da verdik. Ardından burada ona bir yer yaptık, onunla beraber ders işliyoruz, masalarda geziyor, maskotumuz oldu resmen.”