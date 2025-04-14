Picasso Sergisi’nde Türk sürprizi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana’da hazırladığı ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisinde bir sürpriz ile karşılaşıldı. Ünlü ressamın daha önce benzerine rastlanmamış bir ‘Türk kıyafetli kadın portresi’ resmettiği görüldü. Sergiyi hazırlayan Lale Vakfı yetkilileri, Picasso’nun ‘Türk kıyafetli kadın portresi’ adını verdiği eser için, “İlk defa oryantalist ve doğu batı sentezini görebileceğimiz bir işi. O yüzden bu önemli. Eseri Türkiye’ye bir seyahatinden mi esinlenerek yaptı diye araştırdık ama ona dair bir bilgi bulamadık. Resimde modellik yapan da eşi Jacqueline Roque’dir” değerlendirmesi yaptı.

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ÖLÜMÜNÜN 50. YIL ANISINA

İtalya Kültür Bakanlığı, Picasso’nun ölümünün 50’nci yıldönümü anısına eserlerinden özel bir seçki oluşturdu. Eserler Belçika, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki dokuz koleksiyonerlerden bir araya getirildi. Seçkide, 1925 yılından 1971’e kadar olan bütün çalışmalarından örnekler bulunuyor.

70 YIL ÖNCE YAPMIŞ

Adana’da ünlü ressamın sergilenen resimleri arasında yer verilen ‘Türk Kıyafetli Kadın VI (Woman in Turkish Outfif VI)’ çalışması dikkat çekti. Picasso’nun 1955’te resmettiği eser, 50 x 40 boyutlarında ve renkli litografi tekniği ile yapılmış.