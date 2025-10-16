×
Piaggio Aerospace, Türkiye'deki ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 00:18

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı.

Piaggio Aerospace'ten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma Las Vegas’ta düzenlenen iş jetleri fuarı NBAA-BACE'te duyuruldu.

Açıklamaya göre, Piaggio Aerospace, bir Türk şirketinden 2 adet P.180 Avanti EVO uçağı için yeni bir sipariş aldı. Uçaklar servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.

Anlaşma, Avanti EVO'nun hız, verimlilik ve operasyonel esneklik kombinasyonunun devam eden cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'ye satılan ilk 2 Avanti EVO olan uçaklar, yönetici taşımacılığı ve hava ambulansı görevleri doğrultusunda donatılacak. Bu tercih, bölgesel havacılıkta çok amaçlı platformlara yönelik artan talebi de yansıttı.

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sipariş, Avanti EVO'nun güçlü uluslararası konumunu pekiştiriyor. Yeni sahibimiz Baykar'ın tam desteğiyle Piaggio Aerospace için yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bu sözleşme, müşterilerin hem uçaklarımıza hem de iş jetleri pazarındaki rolümüze duyduğu güvenin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

