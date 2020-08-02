Pi Sayısını kim buldu ve icat etti? Pi Sayısı ne zaman bulundu

Matematik alanında en çok kullanılan ve en önemli terimlerden biri pi sayısıdır. Ucu bucağı bulunmayan ve kendini tekrarlamadan sürekli farklı rakamlar ortaya koyan Pi sayısı, sadece matematik değil aynı zamanda geometri alanında da önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak pi sayısını kim buldu ya da kim icat etti bu konuda ne yazık ki internette bilgi kirliliği bulunmaktadır.

Pi Sayısını Kim Buldu?

Pi sayısı genel olarak, ‘n’ harfine benzeyen bir sembol üzerinde formüllerde kullanılmaktadır. Bu Sembol Yunan alfabesinde 16. harfe denk geliyor. Sembolü matematik için değerlendiren ve ele alan ilk kişi ise İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’dir. Leonhard kendi çalışmalarında matematik içerisinde bu sembolü uzun yıllar çok fazla kullanmıştır. Bu dönem içerisinde bu formülü neden ve nasıl kullandığına dair bilgi vermemiştir. Daha sonra ilerleyen yıllarda bu sembol farklı matematikçiler tarafından da anlaşıldı ve kullanılmaya başlandı.

Pi Sayısı Ne Zaman Bulundu?

Gerçekte pi sayısının bulunması M.Ö. 212 yılına kadar gitmektedir. O dönemin ünlü bilim insanları arasında yer alan Arşimet tarafından keşfedilmiş ve kullanılmıştır. Daha çok matematik içerisinde 3,14 şeklinde kullanılır. Ancak sadece bu rakamları ile sınırlı kalmaz. Bu rakam bir rasyonel sayıdır ve sonsuza kadar uzar gider.