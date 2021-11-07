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PhotoMaraton’a yoğun ilgi

#Photomaraton#Canon#Milliyet Gazetesi
PhotoMaraton’a yoğun ilgi

Fotoğraf severlerin günlerdir sabırsızlıkla beklediği Photo Maraton 2021, dün Sirkeci Garı’nda başladı. Yüzlerce fotoğraf tutkunu, gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinde, belirlenen temalar çerçevesinde çekimler yaptı. 

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Milliyet Gazetesi medya, Canon ise ana sponsor olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen PhotoMaraton İstanbul bu yıl 4. kez İstanbul sokaklarında fotoğraf sanatçılarını buluşturdu.

Türkiye’nin dört bir yanından maratona katılmak için istanbul’a gelen yüzlerce fotoğraf tutkunu, bir şenlik havasında başlayan maratonun kayıt işlemlerini Sirkeci Garı’nda yaptırdı.

PhotoMaraton’a yoğun ilgi

Gar Meydanı’nda katılımcılara maratonla ilgili bilgi verildi. Jüri Başkanı İbrahim Zaman, “Buraya sadece ilgi duymanız bile beni mutlu etmeye yetiyor. Bizim karşımıza getirdiğiniz fotoğraflara belirli bir derece verilmesi önemli. Yalnız ben sizden bu gayreti bu güzelliğin peşini bırakmamanızı rica ediyorum. Edindiğiniz bilgileri deneyimler sonucunda, fotoğraf size sadece bakan değil, gören de olmayı öğretiyor.“ dedi. 

Jüri üyeliklerini İbrahim Zaman ile birlikte Eyüp Coşkun, Özer Kamburoğlu, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz yapıyor.

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PhotoMaraton’a yoğun ilgi

PhotoMaraton’da, Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün’ün belirlediği “Tarih” temasıyla bilirkte start verildi. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ise belirlediği “Yansımalar” temasını katılımcılara duyurdu.

SONUÇLAR 4 ARALIK'TA

Fotoğraf severler, dijital kategoride 9 tema, analog makinalarıyla 3 tema, cep telefonlarıyla 3 tema ve video kategorisinde 1 tema çerçevesinde “Sirkeci – Beyazıt – Tünel / Beyoğlu” üçgeninde binlerce anın ölümsüzleştirilmesine tanıklık etti. 

PhotoMaraton’a yoğun ilgi

Katılımcılar ikinci grup temaların verildiği Beyazıt Sahaflar Çarşısı bölgesinde ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından düzenlenen konseri izleyerek fotoğrafladı.

Tünel Meydanı’nda bir araya gelen fotoğraf tutkunları, üçüncü temaları aldıktan sonra çekimlerine devam ettiler. Bu yıl düzenlenen PhotoMaraton’un sonuçları 4 Aralık tarihinde açıklanacak.

 

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#Photomaraton#Canon#Milliyet Gazetesi

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