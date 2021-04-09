Pfizer/BioNTech, ABD’de 12-15 yaş aralığına aşı için başvuruda bulundu

Amerkan ilaç firması Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu. Pfizer ve BionTech’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, geliştirilen Kovid-19 aşısının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA’e acil durum kullanımı için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

"BAŞVURU ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Pfizer ve BionTech, geçen ay yapılan araştırmada, aşının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkinlik gösterdiğini yineledi. Şirket açıklamasında "Yaptığımız bu başvuru, küresel aşılama çabalarını genişletmek için hükümetleri destekleme çalışmalarımız için önemli bir adım teşkil etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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