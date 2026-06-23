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Pezeşkiyan ile ‘ABD mutabakatını’ görüştü

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#Siyaset#Dış Politika#Erdoğan
Pezeşkiyan ile ‘ABD mutabakatını’ görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.”

Erdoğan ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de telefon görüşmesi yaptı. Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.

 

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#Siyaset#Dış Politika#Erdoğan

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