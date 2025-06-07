Peyzajda ‘kurak’ dönem

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm dünyada yaşanabilecek olası su sıkıntılarının Türkiye’de de yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

“Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda ‘estetik peyzaj’ kaygısından ve ‘klasik peyzaj düzenleme’ yaklaşımından vazgeçerek, suyun en akılcı kullanımını, ekosistemin korunmasını ve gelişiminin sağlanmasını amaçlayan, doğa ile uyumlu peyzaj tekniğidir. Önümüzdeki dönemde üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, yerel yönetimler ve turizm tesisleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundaki yeşil alanlarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında ve park-bahçelerde, gece sulaması, arıtılmış atıksuların yeniden kullanılması ve kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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DAYANIKLI BİTKİLER SEÇİN

Peyzaj uygulaması yaparken su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin doğal vejetasyonuna ve iklim koşullarına uyumlu, çok yıllık yer örtücülerin ve kuraklığa dayanıklı doğal bitkilerin (Dam Koruğu, Acı Damkoruğu, Japon İpeği, Fare Kulağı, Yıldız Halısı, Ak Üçgül, Cezayir Menekşesi, Japon Süpürgesi, Kara Yosunu vb.) tercih edilmesi ve çim alan miktarının mümkün olduğunca düşük tutulması gerekiyor. Suyu verimli kullanan sulama sistemlerinin tercih edilmesi, sulamanın gün ağarmadan veya gün batımı sonrasında yapılmasına dikkat edilmesi önemli. Su kullanımlarının ölçüm ve izleme sistemleri ile kayıt altına alınması, kurakçıl peyzaj tasarımı esnasında yağmur suyu hasadı, arıtılmış atıksu gibi geleneksel olmayan su kaynaklarının planlanması şart.”

FAYDASI ÇOK

- Kurakçıl peyzaj uygulamalarının çok sayıda avantajının bulunduğu belirtilen açıklamada “Örneğin, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlar. Kurakçıl peyzaj düzenleme tekniklerinin kısmen uygulanması ile yüzde 20 - yüzde 50, çim alanların tamamının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 80’e varan oranlarda daha az su kullanılır. Kurakçıl bitkiler genellikle yavaş büyür, daha az budama, biçme ve ilaçlama gerektirir. Daha az su ve işçilikle peyzajın sağlıklı kalması sağlanır. Bakım ve enerji maliyetlerini yarı yarıya azaltabilir. Bölgenin doğal vejetasyonuna uygun ve kuraklığa dayanıklı türler seçildiği için hastalıklara, zararlılara ve çevresel streslere karşı daha dirençlidir. İyi tasarlanmış kurakçıl peyzaj, eğim kontrolü ve yer örtücüler sayesinde toprak erozyonunun önlenmesine ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olur” ifadelerine yer verildi.