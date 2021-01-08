Peynir bidonunda 10 kilo eroin ile 700 paket kaçak sigaraya 2 tutuklama

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker kavşağı bölgesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Polis ekipleri, peynir bidonu içinde 20 paket halinde 10 kilo 226 gram eroin ile 700 paket kaçak sigara ele geçirdi. Uyuşturucu ve kaçak sigara ile ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.