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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı

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Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı
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MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun getirdiği peynir bidonları içerisinde 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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