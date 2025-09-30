Peygamberlerle ilgili sözleri tepki toplamıştı: Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı

Haberin Devamı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen komedyen Egemen Şimşek hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.