Peygamberlerle ilgili sözleri tepki toplamıştı: Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Egemen Şimşek#Gözaltı#Sosyal Medya Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 17:12

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen komedyen Egemen Şimşek hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

