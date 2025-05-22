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Peyami Safa’nın eserlerini izinsiz basana tazminat kararı

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#Peyami Safa#Tazminat#Dava
Peyami Safa’nın eserlerini izinsiz basana tazminat kararı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

Damla Basım Yayın Dağıtım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Cumhuriyet dönemi edebiyatının usta yazarlarından Peyami Safa’nın mirasçıları Fatma Meziyet Türkay ile bir sözleşme imzaladı.

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Sözleşmeye göre, Damla Basım, Peyami Safa’nın ‘Server Bedi’ adıyla kaleme aldığı kitaplarının 1974’ten günümüze dek basım işini yürütüyordu. Peyami Safa’nın yeni eserlerinin ortaya çıkması üzerine 1999’da bu sözleşme yenilendi. Buna uygun olarak ‘Peyami Safa Külliyatı’ oluşturuldu ve yazarın eserleri 25 cilt halinde basıldı. İddiaya göre, Ötüken Neşriyat AŞ 2018’de Peyami Safa Külliyatı’nda yer alan eserlerden bazılarını ‘Cingöz Recai Serisi’ başlığıyla 3 cilt halinde izinsiz olarak yayımladı.

7 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK

Peyami Safa’nın eserlerinin basımını yapan Damla Basım, avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 7 yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Ötüken Neşriyat AŞ’nin 44 bin 260 lira 58 kuruş tazminat ödemesine hükmetti. Bu tazminatın 5 Aralık 2018’den itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte Damla Basım’a ödemesine karar verildi. 

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#Peyami Safa#Tazminat#Dava

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