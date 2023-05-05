"Petrolü, doğalgazı hepsi bu ülkenin"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde şunları söyledi:

“Bu manzaradan en az bizim kadar CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimizin de utandığını biliyorum. Sadece bu da değil, öte yandan FETÖ’ye dönük; Meclis’i, Emniyet Müdürlüğünü, köprüyü, Külliye’yi bombalayan 252 insanımızı şehit edenler dahil tüm mensuplarını cezaevinden salacağız diyorlar. Yurtdışındaki elemanlarınızın geri dönmesini temin edeceğiz diyorlar. Kamudan tasfiye edilen 100 binin üzerindeki elemanınızı yeniden devlete dolduracağız diyorlar. Yeniden bu ülkenin evlatlarını ailelerinden kopartasınız diye faaliyetlerinizi serbest bırakacağız diyorlar. Ülkenin tüm kaynaklarını tekrardan size açacağız diyorlar. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ’cülerin heyecanını görüyorsunuz. Bay bay Kemal’den almışlar sözü. Şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.

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'PETROLÜ CEBİMİZE KOYUP GÖTÜRMEYECEĞİZ'

Londra’daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri 300 milyar dolar diyor. Öteki hemen gelmez, 10 yıl sürer diyor. Beriki 10 yıl çok, 5 yılda gelir diyor. Nasılsa yalan istediğin rakamı söyle. Biz yüzlerce milyar dolar değerinde doğalgaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz, nükleer santral yapıyoruz, güneş enerjisi santralı kuruyoruz, bunlar sevinmek yerine karalar bağlıyor. Biz bu doğalgazı, petrolü, nükleer santralı, güneş enerjisi santralını cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunların hepsi ülkenin değeri, milletin kazancı, devletin kârı. Şu kalan 10 günde Ordu’nun gençlerini muhakkak sandığa götürmeniz lazım. İşi sağlama alalım. Türkiye’nin enerjide bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye’nin savunma sanayi alanında bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye’nin siyasetiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasından kim rahatsız olur? Terörü yenen, darbeyi püskürten, koronayı atlatan, depremin yıkıntıları altında kalmayan, ekonomisini ayakta tutan Türkiye’den kim rahatsız olur? Bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını solumuş hiçbir insanın rahatsız olmaması gerekir. Tabii biz biliyoruz, bunlardan kim rahatsız olur. Üç kıta, 7 iklime yayılan, Osmanlı’yı dört bir yanından hançerleyerek tarihe gömenler bu durumdan rahatsız olur. Çanakkale Savaşı’nda, Kutul Amare’de, Milli Mücadele’de milletimizin bileğini bükemeyenler bu durumdan rahatız olur. Cumhuriyet tarihi boyunca nice ayak oyunlarıyla bizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden uzak tutanlar rahatsız olur. Rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal’ın başlattığı atılımları akamete uğratmanın sevincini yaşayanlar rahatsız olur. Hepsinden önemlisi 21 yıllık iktidarlarımızda bizim önümüzü kesemedikleri için renkten renge girenler bu durumdan rahatsız olur. Hiç kusura bakmasınlar bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.”

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'MASKELİ BALOYA SON VERECEĞİZ'

Erdoğan, Samsun Mitingi’nde de şunları kaydetti: “Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Verdikleri sözleri tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Her ağızdan bir avazın çıktığı bu kumar masasından Samsun’a bir hayır gelir mi? Bölücü örgütün Suriye’deki uzantılara terörist diyemeyenler milletimizin namusunu savunabilir mi? IMF ile gizli pazarlık yapanlar Türkiye’nin ekonomisini büyütebilir mi? Elbette olmaz, olamaz. Hiçbir zaman da olmayacaktır. 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Türkiye’yi ve Türk siyasetini bu mürailerden hep beraber kurtaracağız. Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, bizler hep eser siyaseti yaptık.”