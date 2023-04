‘Petrole kavuşacağımız günleri de göreceğiz’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’nın Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan 1700 metre uzunluğundakiAdana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü hizmete açtı. Törene Cumhurbaşkanlığı’ndan bağlanan Erdoğan, “Biz sadece köprü açmıyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a canlı bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı bağlantıda şunları söyledi:

ADANA’YA DA 14 BİN 930 KONUT

“Sözlerimin hemen başında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana’mızın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah yapacağımız. 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için de 12 bin 492 konut ve 2 bin 438‘i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Adana’da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628’i buldu. Allah’ın izniyle söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz.





Köprümüzün Adana’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana’mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aslında yine Adanamızda daha başka açılışları yapmayı da planlıyorduk. Bunlardan biri de Adana’nın en önemli miraslarından 116 yıllık Milli Mensucat fabrikasının müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Ülkemizin en büyük müzesi olan bu eserin açılışını projeyi başlatan Kültür ve Turizm eski bakanımız Ömer Çelik ile onu tamamlayan bakanımız Mehmet Nuri Ersoy yaptılar. Müzemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

ADANA YÜRÜYECEK Kİ TÜRKİYE YÜRÜSÜN

“Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle Adana’ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. ‘Allah’ına kurban Adana’ derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana’nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz.

BÜYÜK ŞAHLANIŞIN TEMELLERİNİ ATIYORUZ

Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi, sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz. Otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın, ‘yolları, köprüleri mi yiyeceğiz’ desin. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. Işte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla ‘hemen şimdi’ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden ve vakti, saati, yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı’nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum.”





Seyhan nehri üzerinde Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsü oldu. Köprü, Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana’nın trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak. Köprü sayesinde karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak. Şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlamaya neden olacak köprü aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale getirecek. 787 metresi ardgerme kiriş, 882 metresi ise çelik kiriş olarak inşa edilen köprü, 14’ü betonarme, 9’u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor. 38 metre genişliğindeki köprü, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacak. Köprü sayesinde Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Adana - Mersin Otoyolu’na kesintisiz bağlantı sağlanacak. Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek.

ERDOĞAN YENİDEN SAHAYA İNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan mide üşütmesi nedeniyle geçirdiği rahatsızlığın ardından programlarına yeniden başlıyor. Erdoğan bugün, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e katılacak. Daha sonra İzmir’e geçerek miting yapması planlanan Erdoğan, yarın da Ankara’da büyük miting yapacak.

GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesine önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan ayrıca Sudan’da, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve evsahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.