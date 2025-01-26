‘Petrol fonu’ vaadiyle büyük vurgun

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İletişime geçen kişi kendini ‘yatırım uzmanı Ali Demir’ diye tanıttı. Yüksek kâr vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

ÖNCE GÜVEN KAZANDILAR

Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E., parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı. Bir süre sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, para yatırıp, sözleşme yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatılırken, araştırmada para yatırılan forex şirketinin ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paranın, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi.

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EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde, 2’sinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.