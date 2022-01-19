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Petrol boru hattÄ±ndaki patlama anÄ± kamerada! Kahraman ValiliÄŸi'nden patlamanÄ±n nedenine iliÅŸkin açÄ±klama

#KahramanmaraÅŸ#Petrol Boru HattÄ±#YangÄ±n

KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinden geÃ§en petrol boru hattÄ±nda dÃ¼n meydana gelen patlama sonrasÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±n, saatler sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmayla sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi'nden de yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda; ilk bulgulara gÃ¶re, bir gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahidinin ilÃ§e jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle elektrik direÄŸinin devrilmesi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir" denildi. Ã–te yandan patlama anÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinden geÃ§en BOTAÅž'a ait petrol boru hattÄ±nda dÃ¼n saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan alevlere, KahramanmaraÅŸ'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evre il ve ilÃ§elerden gelen itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. Alevlerin kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle KahramanmaraÅŸ-Gaziantep kara yolu da Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Ekiplerin yoÄŸun mÃ¼cadelesinin ardÄ±ndan saatler sonra kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n, sabah saatlerinde tamamen sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boru hattÄ±ndan saat 11.00 itibariyle yeniden petrol akÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlandÄ±.

PATLAMA ANI ORTAYA Ã‡IKTI

Petrol boru hattÄ±ndaki patlamanÄ±n yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Elektrik direÄŸinin devrilmesi ve yÃ¼kselen dumanlar saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â 

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Petrol boru hattÄ±ndaki patlama anÄ± kamerada Kahraman ValiliÄŸinden patlamanÄ±n nedenine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

VALÄ°LÄ°K'TEN AÃ‡IKLAMA: DEVRÄ°LEN DÄ°REK PATLAMAYA NEDEN OLDU

Ã–te yandan patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± veya sabotaj olma ihtimali Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan da soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, patlamaya devrilen bir elektrik direÄŸinin neden olduÄŸu belirlendi.

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KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi'nden de yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PazarcÄ±k ilÃ§esinin NarlÄ± Mahallesinden geÃ§en Irak-TÃ¼rkiye petrol boru hattÄ±nÄ±n 511'inci kilometresinde yangÄ±n meydana geldiÄŸi belirtilerek, ÅŸÃ¶yle denildi:

"BOTAÅž acil mÃ¼dahale ekipleri baÅŸta olmak Ã¼zere olay yerine sevk edilen KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, KahramanmaraÅŸ Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ itfaiye ekiplerinin ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahalesi ile yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede tamamen sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise halen devam etmektedir. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda; ilk bulgulara gÃ¶re, bir gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahidinin ilÃ§e jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle elektrik direÄŸinin devrilmesi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Olayla ilgili Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ soruÅŸturma devam etmekte olup geliÅŸmelerle ilgili bilgi verilecektir" denildi.Â

Petrol boru hattÄ±ndaki patlama anÄ± kamerada Kahraman ValiliÄŸinden patlamanÄ±n nedenine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

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