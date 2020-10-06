Petkim'de tank yarıldı! 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aliağa ilçesinde kurulu bulunan PETKİM Klor Fabrikasında HTC (Asit tankı) tankında yarılma meydana geldi. Bunun ardından tankta sızıntı yaşanırken, yakınında bulunan 3 işçi etkilendi. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine, fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Ümit G. Çiğli Eğitim ve Araşırma Hastanesine, Cem C. ve Mahmut Ç. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada sızıntının yaşandığı tanka, fabrika bünyesinde görevli uzman ekipler tarafından müdahale edildi. Sızıntı kısa sürede giderilirken, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tankın onarımı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.