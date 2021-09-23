Peter Ericson kimdir? İsveç İstanbul Başkonsolos’u Peter Ericson hakkında bilgiler...

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Peter Ericson, 11 Eylül 1964 tarihinde İsveç’in Göteborg şehrinde dünyaya geldi. Birçok farklı üniversitede eğitim gören Peter Ericson,1985-1989 tarihleri arasında Stockholm Ekonomi Okulu ‘nun Uluslararası Ekonomi bölümünden mezun oldu. Peter Ericson, 1 Eylül 2019 tarihinden beri Başkonsolos olarak görev yapmaktadır.

Bir Rus radyosuna konuk olan İsveç Büyükelçisi, kariyerini anlatırken ilgi çekici kentlerde görev yaptığını belirterek, "Örneğin, yakında İstanbul'da başkonsolosluk görevini üstleneceğim. Bu, büyükelçilik düzeyinde prestijli bir görev. İstanbul da çok ilgi çekici bir kent" açıklamasında bulunmuştu.