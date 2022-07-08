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Pet shop devrimi

#Pet Shop#Hayvan#Satış
Pet shop devrimi

Resmi Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 14 Temmuz 2022’den itibaren pet shop’larda kedi ve köpek satışı yapılamayacak. Hürriyet ise ‘dostlarımızın’ izini sürdü, yeni dönem öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi.

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HAYVANLARI Koruma Kanunu’na göre satış izni olan işyerleri, çip takılacak olan evcil hayvanları doğal çiftlik ortamında internet üzerinden satışa çıkaracak. Yasağa uymayan işletmelere hayvan başına 2 bin 43 TL para cezası verilecek. İstanbul’daki pet shop’lar ise yeni döneme şimdiden hazır. Vitrindeki kafesler içinde tutulan hayvanlar artık yok. Konunun tarafları ise değişikliği Hürriyet’e anlattı:

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ÇİPTEN BULUNACAK

Hüseyin Gökçe Meşe (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı): Ben de hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzülüyordum. Toplumda böyle bir hassasiyet vardı. Bize talepler geliyordu. Artık pet shop’larda bu hayvanlar bulundurulmayacak. Üretim yerlerinde çiplenip sahiplerine teslim edilerek satış olacak. Öncesinde çipleme zorunluluğumuz yoktu. Yeni kanunla böyle bir zorunluluk getirildi. Araştırmalara göre, önceden insanlar yaz tatilinde çocuklarına karne hediyesi olarak kedi-köpek gibi canlıları alıyorlardı. Tatil bitiminde maalesef aileler çocuklarını 3-4 aylık dönemde mutlu ettikten sonra bu can dostlarımızı sokağa bırakma yoluna gidiyor. Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bilinebilecek. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi.

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Pet shop devrimi

İNTERNETE DE DENETİM

Murat Sun (Bir AVM’de pet shop sahibi): Bence geç kalınmış bir yasak. ‘Biz dostlarımızı satmayız’ diye sloganımız var. Yasaklansın ama satış yapılacak yerler de denetim altına alınsın istiyoruz. Özellikle internete denetleme gelsin istiyoruz, örneğin bugün sektörümüzle ilgili ilaçlar internette satılıyor ama normalde ilaç internette satılmaz. Ne yazık ki insanlar satıyor. Müşteriler internette güvenilir olmayan yerlerden ucuz diye ürün satın alıyor.

Pet shop devrimi

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HAYVANSEVERLER NE DİYOR

Melisa Sahatçi: Nihayet pet shop’ta üst üste, istiflenmiş, havasız şekilde yatan hayvanlar esaretten kurtuluyor. Bu esas çözüme giden yolda önemli bir adım ama yeterli değil. Pet shop’larda hiçbir hayvanın satılmayacağı güne kadar tüm hayvanseverler olarak mücadeleye edeceğiz. Onlar bir mal değil doğanın bir parçası.

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Seda Akgün: Pet shop’larda cam kafesler içinde sergilenen canların satışının yasaklanması kısmen sevindirici olsa da internet üzerinden veya katalog ile satılmaları üzmektedir. Barınak ve sokaklarda ücretsiz sahiplenmeyi bekleyen canlar olduğunu unutmamalıyız...

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#Pet Shop#Hayvan#Satış

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