Pet otelden kahreden haber

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ANKARA’da evlenen Neşe ve Can Demir çifti, balayı için 20 Ağustos’ta Karadağ’a gittiler. 15 aylık Belçika Malinois ve 10 aylık Alman Çoban ırkı köpeklerini Peppy Dogs Pet Otel’e bıraktılar. Otel işletmesi, 25 Ağustos’ta Neşe Demir’e, Thor’un kaldığı odada bulunan prizi ısırması nedeni ile elektrik çarpması sonucu öldüğü haberini iletti. Aldıkları haber karşısında şoka giren Demir çifti, köpeğin gömülmemesini ve otopsi yapılmasını istedi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yapılan nekropsi raporunda Thor’un ölüm nedeni elektrik çarpması olarak belirlendi. Demir çifti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘OLAYI MESAJLA İLETTİLER’

Neşe Demir, suç duyurusunda yaşananları özetle şöyle aktardı: “Bize 25 Ağustos tarihinde köpeğimizin kaldığı odada bulunan prizi ısırması nedeni ile elektrik çarpması sonucu öldüğünü mesajla ilettiler. Kendilerini aradığımızda köpeğimizi gömmeyi teklif ettiler. Tarım Bakanlığı’na yaptığımız şikâyet esnasında kendisinin ruhsatının da bulunmadığı ve daha önce de hayvanlara burada kötü bakıldığı nedeni ile birkaç defa ceza almış olduğunu üzülerek öğrendik. Bu kişinin yargılanmasını talep ederiz.”

OTEL: ÜZGÜNÜZ

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OTEL sahibi Ebru Kan, olayla ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Köpeğiniz var mı? Duvarlarınızda priz vardır. Onlar için prizlerinizi kaldırdınız mı? Prizi yerinden çıkartıp kablolarını yiyebileceğini tahmin edemedim açıkçası. Bundan dolayı çok üzgünüm. Prizler kablo çıkmış vaziyette değildi. Ne desem boş. Ben bir ihmalim yok bile diyemiyorum. Aile ne diyorsa benim için doğru, haklı.”