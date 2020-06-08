Pespaye ne demek? Pespaye nedir? Pespaye TDK kelime anlamı

Pespaye kelimesi kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede yerleşik olarak bulunan sözcüklerden biridir. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘alçak, aşağılık ve soysuz’ şeklinde ifade edilmektedir.

Pespaye Ne Demek?

Pespaye kelimesinin aslında daha naif bir anlamı olduğu düşünülür. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinde bu kelime, ‘soysuz, alçak ve aşağılık’ anlamları ile beraber karşılık bulunmaktadır. Amaca uygun tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilecek sözcükler arasında yer alıyor.

‘’Zaten yemişleri asil ve pespaye olarak ikiye tasnif etmek pek kolaydır.’’ R. H. Karay

Bu şekilde anlamı itibariyle amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kişi için söylenmesinin yanı sıra farklı canlılar ya da cansız eşyalar konusunda da değerlendirilmektedir. Diğer taraftan herhangi bir olay ya da olgu noktasında da soyut anlam üzerinden ele almak mümkün.

Genelde farklı edebi eserlerde, şiirlerde ya da bazı kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir kelime olduğunu dile getirmek gerekir. Aşağılık ya da soysuz veya alçak gibi anlamları ile beraber daha çok insanlar konusunda kullanılan bir terimdir. Eski dönemlerde daha fazla kullanılmasına rağmen günümüzde hala yer yer değerlendirilmektedir.