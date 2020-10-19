Peşimde gezme ders çalış

24 YILLIK DİŞ HEKİMİYİM

Kimdir Pınar Çağlar Kaya?

1974 Diyarbakır doğumluyum. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Annem aslen Muşlu, babam da Manisa Salihli’nin yerlisi. Okumak için Diyarbakır Eğitim Fakültesi’ne gidiyorlar. 1979’da babam memleketine yakın olsun diye İzmir’e tayin istiyor. Beş yaşından bu yana İzmir’deyim. O yüzden güçlü bir İzmirli ruhu taşıyorum. Torbalı Lisesi’nde okudum. 1996 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 24 yıldır kendi muayenehanemde diş hekimliği yapıyorum.

Nasıl tanıştınız?

Torbalı Lisesi’nde beraber okuduk. Ben lise ikiye gidiyorum, Atilla lise sonda. Okul yeni açılmış. Ben, ayıptır söylemesi okulun popüler kızlarındanım. Annem aynı lisede Türkçe öğretmeni. İlk gün kız arkadaşı ekürilerimle toplandık, lise sondaki boyfriend (erkek arkadaş) adayları konusunda hararetli bir sohbet yapıyoruz. Ben sohbetin sonuna doğru, ‘Ya bir de Atilla Kaya var. Düzgün, çalışkan, akıllı, güvenilir bir çocuk’ diye laf atmışım. Kader işte gel de inanma, o sırada Atilla’nın sınıf arkadaşı Fethiye bunu duyuyor. Çöpçatan işlerinde de çok mahir bir kızdır. Atilla’ya, ‘Lise ikilerde Pınar Çağlar var ya seni beğeniyormuş’ diyor. Öncesinde bir bakışmamız, elektriğimiz yok; Atilla da şaşırıyor. Arkadaşlarıma, ‘Kızlar bunu da değerlendirin’ derken, eşimi seçmişim. Atilla çok kısa bir süre sonra arkadaşlarının verdiği cesaretle geldi, bana arkadaşlık teklif etti.

BAKIŞ O BAKIŞ

Atilla Kaya: Pınarlar o dönemde anneannemin kiracısı, yan yana evlerde oturuyorlar. Orada karşılaşıyorduk Pınar ile ama aklımızda hiç böyle bir şey yok. Fethiye’den duyunca Pınar’a şöyle bir alıcı gözüyle baktım, bakış o bakış. Bir daha hiç ayrılmadı bakışlarımız. Duyduktan bir hafta sonra arkadaşlık teklif ettim Pınar’a.

Pınar Kaya: Yıl 89’du. Ben lise iki o lise son; hayatının en önemli dönemi üniversiteye hazırlanacak ama benim peşimde geziyor. Arkadaşlığımızın bir ya da ikinci ayı, harçlıklarıyla ince bir söz yüzüğü almış. Şaşırdım, onur duydum ama bir yandan da kendi realitemi de ortaya koymam lazım. ‘Atilla, ben üniversiteye gideceğim. Benimle geleceğe dönük böyle bir şey düşünüyorsan buralarda hiç gezme git ders çalış. Mutlaka üniversiteyi kazanman gerekiyor. Annem okumamış birine kızını vermez. İyi bir bölüm kazanmalısın’ dedim. Atilla biraz bozuldu, liseden sonra evlenip çoluk çocuğa karışma hayali kuran duygusal yengeç erkeği direkt boğa kadının realitesiyle karşılaşınca duvara tosladı tabii. Sonrası çok ilginç. Atilla gitti birinci dönem bitmeye yakın fen bölümünü bırakıp sosyal bölümüne geçti. Başka bir dershaneye gitmeye başladı. Çok yüksek bir puanla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi.

Atilla Kaya: Sınava da 45-50 gün kalmış. Hayata bakışımı değiştirdi. Pınar’ın sözlerinden sonra hemen her şeyi değiştirdim.

Üniversite yıllarınız Ankara’da geçmiş.

Pınar Kaya: Atilla, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde ben Sıhhiye’de Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nde, yürüyüş mesafesi... Kurtuluş Parkı’nın dili olsa da konuşsa. Üç yıl Ankara’da beraber okuduk. Ben okumaya devam ederken Atilla askere gitmeye karar verdi. Her şeyin zoruna talip olduğu için, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, oradan Tunceli, terörün en şiddetli olduğu zaman. Dolayısıyla biz yüreğimiz ağzımızda yaşadık bir yılı aşkın süre. Operasyona çıkardı, 20-30 gün haber alamazdık kendisinden.

Okul ve askerlik bitti, kredilerimizi çektik. Atilla hukuk bürosunu açtı, ben diş hekimliği muayenehanemi açtım. Orta gelirli ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimize yük olmak istemedik. İşyerlerimizi açtıktan sonra bir yıl çalıştık. 98’de de evlendik. 89-98 arası arkadaşlık, flört, nişan, söz, düğün hepsi var. Evlenmeye hak kazandık. Benim realitem Atilla’nın hayallerini değiştirmiş olabilir, doğrudur.

BABASININ İZİNDE



KAYA çiftinin kızları Beyza 23 Ocak 2001 doğumlu. Beyza babasının izinden gitmeye karar vermiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış. Avukatlık stajını babasının hukuk bürosunda yapmış. Müziğe de ilgisi olan Beyza, piyano ve çello çalıyor.

İŞTE O YÜZÜK



Lise ikideki yüzük ne oldu?

Lise ikideyken almadım, ne yapacağım o yüzüğü (Gülüyor). Şartlar belli, şartlar yerine getirilmemiş. Saklıyorum o yüzüğü, nişan yüzüklerimiz alyanslarımız alındı ama o ince yüzüğün hatırası hiç bitmedi. Bürolar açıldı evlenelim dedik. Bizim hikâyemiz öyle bir kader birlikteliği ki, hep geleceğimizi birlikte planladık. Herkes hayal kuruyor da galiba ben onları gerçekleştirmek için çalışan bir kadınım. Pes etmek yok bizde. Evren insanın öncelikle gayretine bakıyor.

Atilla Kaya: Benim ilk teklifim 89 yılında. Şartlar koyulunca önümüze 9 yıl kadar onları yerine getirdim. Plan program dahilinde gittiği için beraber bir gelecek inşa ettik. Bilinçli bir yolculuktu.

ATİLLA BANA SÖYLEYEMİYOR ETRAFTAN DUYUYORUM

Siyaset yapma kararı nasıl alındı?

Pınar Kaya: 2001’de rabbimin en güzel hediyesi lütfu Beyza hayatımıza katıldı. 27 yaşında anne oldum. Kader ağlarını o zaman örmeye başladı. 23 Ocak 2001 Beyza doğdu. O sene AK Parti kuruluyor. AK Parti kuruldu, ben diş hekimiyim, Atilla avukat işlerimize yoğunlaşmışız. Bir sene sonra da AK Parti 2002’de tek başına iktidara geldi. Torbalı Belediye Başkan adaylığı teklifi gelmiş. Esnafım ben Torbalı’da duyuyorum etraftan ama Atilla bana söyleyemiyor.

Atilla Kaya: Torbalı Spor Kulübü’nün başkanlığı yapıyorum içimizde bir siyaset merakı var ama erken diyoruz. Teklif geldi, Beyza 1-1,5 yaşında. Derdimiz başka hayallerimiz başka. Pınar’a da söyleyeceğiz, her akşam bir yol arıyorum. Bakıyorum, havası yerindeyse tamam artık söyleyebilirim diyorum. Pınar da bu yolda bana destek oldu. Hiç ‘Hayır’ demedi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir milletvekili adayı oldum sekizinci sıradaydım. Gece gündüz çalıştım. 1 Kasım seçimlerinde ise Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ardından ikinci sıraya geldim. Listede sırasının yükselmesi bakımından, Türkiye’de en yüksek çıkışı yapanlardan oldum (Gülüyor).

BABA KIZ GÖZTEPE TARAFTARI



ATİLLA Bey ile Beyza koyu Göztepe taraftarı. Baba-kız salgın öncesinde takımlarının deplasmandaki maçlarını bile kaçırmaz, gönül verdikleri renkler hangi statta terliyorsa onlar da orada olurmuş.

KISKANÇ VE DUYGUSALDIR

Birbirinizi anlatır mısınız?

Pınar Kaya: Oldukça kıskanç ve duygusaldır. Çok cömerttir, merhametlidir. Çok hümanist bir insandır. Tertip düzen çok sever ama kendi yapmayı sevmez. Ama iş başa düşünce de yapıyor. Ankara’ya bir gittim pijamalar katlanmış, yatak toplanmış. Çok akıllıdır. Kimin ne yapacağını çok iyi öngörür.

Atilla Kaya: Pınar içten biridir, içi dışı birdir. Bana söylüyor ama kendisi çok daha duyarlıdır. Çok sıkı yakalar sizi. Zorlu süreçler geçirdik, inişli çıkışlı bir hayat hikâyemiz oldu, Pınar her zaman yanımdaydı. Hiç başımı aşağı eğdirtmeden, hemen ertesi gün motive edip sahaya süren hep oydu. Çok titizdir. Gülü seven dikenine katlanır.

FOBİYİ YENDİREN DOST



KAYA ailesinin dostu King Charles cinsi köpekleri Gofret. Gofret iki aylıkken geldiği evde şimdilerde 1,5 yaşına giriyormuş. Pınar Kaya fobisini yenmiş Gofret sayesinde. Hatta Gofret Pınar Hanım’ın zayıf ve anaç duygularını öyle çabuk keşfetmiş ki, gezmek istediğinde, karnı acıktığında, oyun istediğinde hep onun yanına koşarmış. Baba-kız, ‘Sahiplenelim, nasılsa Ankara’da bakacağız’ sözleriyle ikna etmiş Pınar Kaya’yı ama pandemi şartları nedeniyle şimdilerde Gofret hep Torbalı’da. Durum böyle olunca Kaya ailesinin en büyük keyiflerinden biri de minik dostlarıyla bahçede oyun oynamak olmuş.