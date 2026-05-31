Peş peşe kaza haberleri... Denizli'de facia! Bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa , Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​



Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. (AA)



ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ...

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyü yakınlarında İbrahim E.O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil ile Şerafettin Ş.B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 37 FIK 54 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile yolculardan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) hayatını kaybetti.

Yaralılar İbrahim E.O, Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B, Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D ve Esengül K. (50), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden İbrahim E.O'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı. (DHA)



ÇORUM'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Osman Bağdat (69) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği girişinde meydana geldi. Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman Bağdat'ın kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Osman Bağdat, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)



Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



REFAHİYE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde bulunan E.Ş. yönetimindeki 06 MHT 732 plakalı otomobil, Refahiye ilçe merkezinden ana yola çıkmak isteyen S.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

