Peş peşe kan donduran kadın cinayetleri! Merve'yi erkek kardeşi, Seher'i eski sevgilisi öldürdü

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Beylikdüzü'nde 28 yaşındaki Merve K., kardeşi Hüseyin K. (20) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bıçakla birlikte gözaltına alınan Hüseyin K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. (20), ablası Merve K. (28) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada, cinnet geçirdiği iddia edilen kardeş Hüseyin K., ablası Merve K.'ya saldırarak birçok yerinden bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Merve K. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Merve K. tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kardeş Hüseyin K. ise olay yerinde bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Hüseyin K. adliyeye sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze işlemlerinin netleşeceğini duyurdu.

KAPI AÇILMAYINCA BALKONDAN GİRİP ÖLDÜRDÜ

Karaman'da ise eski kız arkadaşının yaşadığı eve giden şahıs, kapı açılmayınca balkondan girdiği evde genç kadını başka bir erkekle görünce kavga çıktı. Kavgada eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi yaralandı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, Y.T. (31) alkollü olarak eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine geldi. Çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan giren Y.T., evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.