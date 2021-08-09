MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPeş peşe gelen faciaların ardından... Uzmandan kritik uyarılar
GeriGündem Peş peşe gelen faciaların ardından... Uzmandan kritik uyarılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Peş peşe gelen faciaların ardından... Uzmandan kritik uyarılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peş peşe gelen faciaların ardından... Uzmandan kritik uyarılar

Manisa’da 3 gün önce meydana gelen ve 6 kişinin, dün de Balıkesir’de 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının eski model otobüslerle, yorgun, uykusuz şoförler nedeniyle çıktığı iddia edildi. Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, kazaları Hürriyet'e değerlendirdi

Lök, “Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler ile yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı” dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı. Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

İzmirde facia gibi kaza 8 ölü, 8 yaralı
İzmir'de facia gibi kaza! 8 ölü, 8 yaralı

“Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. ‘Ne zaman uyanırsınız’ dediğimizde ‘motor durunca’ diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa’da şoförlerin haftasonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz.”

Balıkesirden kahreden haber Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Balıkesir'den kahreden haber! Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi