Peş peşe gelen faciaların ardından... Uzmandan kritik uyarılar

Lök, “Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler ile yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı” dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı. Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

“Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. ‘Ne zaman uyanırsınız’ dediğimizde ‘motor durunca’ diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa’da şoförlerin haftasonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz.”

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