Peş peşe Ankara merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS'ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.