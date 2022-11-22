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Peş peşe Ankara merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

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#FETÖ#Operasyon#Ankara
Peş peşe Ankara merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 08:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin peş peşe 3 operasyon başlatıldı. Eş zamanlı başlayan operasyonlarda çok sayıda gözaltı kararı var.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS'ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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