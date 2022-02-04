Pes! 'Oğlum için' diyerek sokak ortasında havaya ateş etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
HABERLERGündem Haberleri

Pes! 'Oğlum için' diyerek sokak ortasında havaya ateş etti

#İstanbul#Bayrampaşa#Nurettin İleri
Pes Oğlum için diyerek sokak ortasında havaya ateş etti

İstanbul Bayrampaşa'da sokak ortasında bir kişi "Oğlum için" diyerek havaya ateş etti. O anları yanındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Terazidere'de meydana geldi. Elindeki tabancayla sokağa çıkan Nurettin İleri, "Oğlum için sıkıyorum" diyerek havaya ateş etti. İleri'nin sokak ortasında gündüz vakti havaya ateş etme anlarını da yanındaki bir kişi kaydetti.

İhbar üzerine Bayrampaşa Asayiş Şube ekipleri, İleri'yi yakalayarak gözaltına aldı. İleri'nin elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirtildi. İleri'ye "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılırken, 2 bin 354 lira para cezası verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Nurettin İleri

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere