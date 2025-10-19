PES Kongresi’nde Avrupa’ya seslendi: Al-ver pazarlığına girmeyin

Haberin Devamı

HOLLANDA’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’ne katılan CHP Lideri Özgür Özel, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye’de demokrasi saldırı altında ve yalnızca partimize yönelik saldırılar ile cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması değil mesele. Türkiye’de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, işinsanları, iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor. Daha geçen hafta iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 06.00’sında polisle toplayıp zorla idrar tahlili, kan tahlili, saç tahlili yapıp ‘uyuşturucu kullanıyor’ dediler. Kendilerini rahatsız eden kim varsa saldırmaktan çekinmiyorlar.

Haberin Devamı

KARDEŞ PARTİLERİ ANLAMIYORUZ

Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile bir takım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. 17 belediye başkanımız tutuklu, partimizin kurumsal kimliği saldırı altında. Seçildiğimiz kongreleri iptal edip yerimize kayyumlar atamaya çalışıyorlar. Binalarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Sokak ortasında bizlere kendi evlatlarını öldürmüş katiller saldırıyor, iki ay sonra tekrar serbest bırakılıyor filan. Gençler baskı altında. Ama sanmayın ki Türkiye’de bu kötü gidişat sonunda kaybediyoruz.

DEĞERLERİNİZDEN SAPMAYIN

Avrupa, Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerden sapmamayı, bunları birisi ayaklar altına alıyorsa yanı başında o liderle çıkar ilişkileri üzerinden bir istikrar tarif etmemeyi, bir otoriterle bugünkü istikrarın yakalanacak, yarının istikrarsızlığının müjdesi olduğunu unutmamak durumundadır. Biz, Avrupa’nın güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve NATO’nun en güçlü ikinci ordusunun sevk programında en önemli katkıları vermesi gerektiğini yürekten savunuyoruz. Nüans şu, lütfen Türkiye’nin güçlü ordusunun Avrupa’nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan’la bir al-ver pazarlığıyla, Erdoğan’ın ordusunu alıp Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın. Tek isteğimiz, bütün irademiz bundan ibarettir.”

Haberin Devamı

ANKETLERDE 7 PUAN ÖNDEYİZ

“Avrupa’nın genelinin, dünyanın genelinin aksine yaşanan bütün bu kaotik ortamda Türkiye’de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi, sol yükseliyor. 1.5 yıldır bütün anketlerde oyumuz yüzde 38’di, yerel seçimlerde Erdoğan’ın üç puan önündeydik. Şu anda yüzde 41’le yedi puan önündeyiz. Teslim olmuyoruz. Sandığa ve geleceğine sahip çıkanlar, son yerel seçimlerde yüzde 86’lık bir katılımla sandık başına gitti. Yani Türkiye sahip olduğu, sevdiği, her şeyini, bu günlerini borçlu olduğu sandığı bırakmıyor. Aslında sandığa sarılıyor. Bize sarılıyor. 63 dev mitingle, 11 milyon vatandaşın sokaklara çıkmasıyla ve o günden bugüne ben partinin liderliğini üstlendiğimde 1 milyon 300 bin olan üyemiz 2 milyona ulaştı. Altı ayda 700 bin yeni üye kazandık. Ve büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz.”