Pes: ‘İlaçlarını al’ dediği için eşini bıçaklamış

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Aksaray’da Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4’üncü katında, önceki gün 07.30 sıralarında, Ramazan Ulaşkın (65), evde uyuyan eşi Sevgül Ulaşkın’a (51) mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan bir ve göğsünden 3 bıçak darbesi alan Sevgül Ulaşkın, çığlık atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan oğlu ve gelini odaya girip müdahale ederek kadını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgül Ulaşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde bıçağın göğsünde kırılıp saplı kaldığı anlaşıldı.

BIÇAK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Yapılan ameliyatla bıçağın kırılan parçası çıkarıldı. Sevgül Ulaşkın’ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Ramazan Ulaşkın, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ramazan Ulaşkın ifadesinde, ilaçlarını düzenli kullanmadığı için eşinin kendisini uyardığını, bu nedenle olaydan bir gün önce akşam tartıştıklarını, sabah da uyurken onu bıçakladığını söyledi.