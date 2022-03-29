Pes! Drift yapan taksici yakalandı

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Yeşilpınar Mahallesi, Girne Caddesi'nde geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek, söz konusu sürücünün B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti. B.Ç. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 Lira idari para cezası kesildi. Sürücü B.Ç.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.