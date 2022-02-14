5 km yol gittiler, 2 ilçe değiştirdiler!

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Bornova'da cumartesi günü saat 22.00 sıralarında patenli 2 genç, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün arkasına tutundu. Gençler, Ankara Caddesi'ne geldiğinde yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasında kilometrelerce yol gitti. Gençler hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine kadar devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli gençlerin zaman zaman tek ayak üzerinde yola devam ettikleri görüldü.