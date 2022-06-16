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'Pes' dedirten yöntem! 'Alo Dilenci' hattÄ±: Rastgele arayÄ±p iban numarasÄ± veriyorlar

#Dilenci#DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k#Telefon

Duygu sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼ yaparak dilenen kiÅŸiler dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± cep telefonuna taÅŸÄ±dÄ±. Dilencilerin son oyunu 'pes' dedirtti. Bir vatandaÅŸÄ± gizli numaradan aradÄ±, Ä°BAN verip para istedi. Sadece dilenmek ile yetinmeyip bir de aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi tehdit etti. KandÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca tehditleri sÃ¼rdÃ¼rerek telefonu kapattÄ±. DetaylarÄ± CNN TÃœRK muhabiri Emel Telli anlattÄ±...

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Dilenciler yeni bir yola baÅŸvurdu. VatandaÅŸlarÄ± Ã¶zel numaradan rastgele arayarak dilenmeye baÅŸladÄ±. Sadece dilenmek ile yetinmeyen dilenciler aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi tehdit etti. KaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca o tehditleri sÃ¼rdÃ¼rerek telefonu kapattÄ±. Detaylar CNN TÃœRK muhabiri Emel Telli anlattÄ±...

Dilenciler bu kez de cep telefonuna sarÄ±ldÄ±. Dilenciler telefonda, "Bak yeÄŸenim diyorum sana, evladÄ±m diyorum'... Duygu sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼ yaptÄ±, "Bana Ä°BAN Ã¼zerinden para at. Ben herkesi arÄ±yorum. Ondan 50, ondan 100, senden 500, ondan bin lira..." diyor.

Pes dedirten yÃ¶ntem Alo Dilenci hattÄ±: Rastgele arayÄ±p iban numarasÄ± veriyorlar

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Kimi yanÄ±na evladÄ±nÄ± alÄ±yor, kimi ise farklÄ± yollara baÅŸvurarak dileniyor, kolay yoldan para kazanÄ±yorlar. Ama polis ekipleri dilencilere gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor, kÄ±skÄ±vrak yakalÄ±yor.

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Dilenciler ÅŸimdi de yeni bir yÃ¶nteme baÅŸvurdu. VatandaÅŸlarÄ± gizli numaradan rastgele arayarak dilenmeye baÅŸladÄ±. Yani artÄ±k bir cep telefonu uzaklÄ±ÄŸÄ±ndalar.Â

Pes dedirten yÃ¶ntem Alo Dilenci hattÄ±: Rastgele arayÄ±p iban numarasÄ± veriyorlar

TEHDÄ°T ETTÄ°LER

Ãœstelik bu dilenci sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. AradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi "Bulup buluÅŸturacaksÄ±n, bana o parayÄ± gÃ¶ndereceksin yeÄŸenim. Tamam mÄ±? Beni sinirlendiriyorsun, bana o parayÄ± gÃ¶ndereceksin yeÄŸenim bak. Hele bir gÃ¶nderme bakayÄ±m, evinin Ã¶nÃ¼ne gelirim oÄŸlum bak. Seni evinin iÃ§inde dÃ¶verim" sÃ¶zleriyle tehdit etti.

Pes dedirten yÃ¶ntem Alo Dilenci hattÄ±: Rastgele arayÄ±p iban numarasÄ± veriyorlar

ÅžÃ¼pheli tehditlerine devam etti, bir taraftan da kÃ¼fÃ¼rler yaÄŸdÄ±rdÄ±. KandÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca da tehditlerine devam edip, "Seni bulacaÄŸÄ±m oÄŸlum, sen bana yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±n" diyerek telefonu kapattÄ±.

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