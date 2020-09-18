Pes dedirten virüs firarı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artarken, karantina altına alınan bazı vatandaşların firar haberleri de ‘pes’ dedirtiyor. Van’ın Gevaş ilçesinde dün karantina altında tutulduğu yurttan kaçan İ.P. de bunlardan biri. Aile üyelerinde koronavirüs teşhis edilmesi üzerine izolasyona alındığı evinden çıktığı saptanan İ.P., Van’ın merkez Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmişti. Ama burada da rahat durmayan İ.P., önceki gece elektrik kesintisini fırsat bilip yurttan kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine polise bilgi verildi. Polis ekipleri de İ.P.’yi Gevaş ilçesindeki evinde yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan İ.P., sıkı güvenlik önlemleri altında yeniden yurda getirildi. 14 gün karantinada tutulacağı öğrenilen İ.P. hakkında adli işlem de başlatıldı.

24 SAAT POLİS NÖBETİ

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastalarının tutulduğu, İ.P.’nin de ikinci kez getirildiği 140 yatak kapasiteli Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nun önünde polis nöbet tutmaya başladı. Yurt önünde tulum giyip, maske takan polis ekipleri, bina girişinde sürekli kontroller yaparken, özel harekât polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Evlerde izole edilip de takip ettiğimiz 25 bin civarında vatandaşımız var. Kurala uymayanlara hem idari para cezası uyguluyoruz hem Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre işlem yapıyoruz. Evlerinde olmadığını belirlediklerimizi Süleyman Şah Yurdu’nda izolasyona alıyor ve yurttaki masraflarını da kendilerinden karşılıyoruz. Şu ana kadar 11 kişi yakalandı. Bunlar yurtta kontrol altında” dedi. Bilmez, polis ekiplerinin de yurdun önünde 24 saat nöbet tuttuğunu söyledi.