'Pes' dedirten savunma: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.