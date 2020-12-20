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Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

'Pes' dedirten savunma: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine "İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

Pes dedirten savunma: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

 

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