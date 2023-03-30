Pes dedirten savunma

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İstanbul Kâğıthane’de yaşayan ve iki çocukları bulunan Şener Barut (28) ile Sultan Barut (27) 9 yıl önce evlenmişlerdi. Sultan Barut iddiaya göre eşinden şiddet gördüğü için ayrılmaya karar vermişti. Şener Barut 14 Ocak’ta eşini bıçaklayarak öldürüp polise kendisini ihbar etti. Gözaltına alınan Şener Barut polisteki ifadesinde, “Eşim sosyal medyada tanıştığı Şahin isimli kişiyle görüştü. Eşimle barışmak istiyordum. Eve gitmeden önce alışveriş merkezinden çocuklarım için oyuncak aldım. O sırada gözüme bıçak takıldı. Eşim benimle barışmak istemezse korkutmak için bıçağı da satın aldım. Eve gidince barışmak istedim ama bana hakaret etti. Korkutmak için yanımda taşıdığım bıçağı göğsüne sapladım. Derine saplama niyetim yoktu. Kendimi kaybettiğim için bu yaşandı. Onu öldürme amacım yoktu. Korkutmak istemiştim” dedi.

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SAVCI: CİNAYETİ TASARLADI

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Şener Barut’un bıçak satın almasının cinayeti tasarladığı anlamına geldiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. İddianamede, Şener Barut’un eşinin kendisini aldattığı iddialarına da itibar edilmemesi gerektiği, suçtan kurtulma amacıyla savunma yaptığı belirtildi.