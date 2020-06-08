Pes dedirten olayda yeni gelişme! İzmir Kordonboyu'ndaki görüntüler sonrası polis harekete geçti

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İzmirlilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer Kordonboyu oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk gece yarısına kadar sürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip dans etti.

Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ise polis harekete geçti. Polis, halay çekip dans edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kordonboyu'nda halay çekip dans edenlere vatandaşlar tepki gösterdi. Devletin aldığı önlemler ile süreci iyi yönettiğini belirten Hasan Çiftçiler (48), "Devlet büyüklerimizin söylediği tedbirleri vatandaşlar olarak almamız gerekiyor. Bu görüntüleri doğru bulmuyorum. 'Öncelikle sağlık' diyorsak, bu görüntüler uygun değil. Koronavirüs sürecinde çok fazla emek verildi. Kurallara uyulmazsa emekler boşa gidecek. Cezaların artırılmasının doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

İnsanları pandemiye karşı duyarlı olmaya davet eden Kübra Aksoy (24) da "Bence insanlar daha duyarlı olmalılar. Örneğin benim anne -babamın kronik rahatsızlıkları var. Mümkün olduğunca evde kalmaya gayret ediyoruz ve herkesten de aynı özveriyi bekliyoruz. Hepimiz önlemlere uyarsak bu süreç çabuk bitecek. Umarım bu görüntüler tekrarlanmaz" diye konuştu.

Rıza Aksoy (29) ise, "Sağlık çalışanlarımız, günlerce uyumadan çalıştılar, evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Bunu bizim için yaptılar. Bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde onlara yardımcı olamayız. Onları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bugün ise sahil kenarlarını balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana balık avlayan vatandaşlar maske takmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.