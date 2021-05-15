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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

'Pes' dedirten olay! Suçüstü yakalandı

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'Pes' dedirten olay! Suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR’in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan S.S., gözaltına alındı. Kenevir bitkileri ise sökülüp, imha edildi.

Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaoğlan Mahallesi’nde oturan S.S.’nin başkasına ait meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S., ekiplerin takibi sonucu bahçede kenevirleri sularken yakalanıp, gözaltına alındı.

Pes dedirten olay Suçüstü yakalandı

Bahçede yapılan incelemede şüphelinin 5 ve 30 santim arasında değişen 34 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Kenevir bitkileri sökülüp, imha edilirken, S.S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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