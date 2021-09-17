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'Pes' dedirten olay! Faturadan yola çıktı, küçük kızın cep telefonunu çaldı

#Arnavutköy#Hırsızlık#Cep Telefonu

Arnavutköy'de N.C., apartmanın giriş kapısındaki faturalardan birini seçerek, kapı zilini çaldı. Evde 11 yaşındaki kız çocuğu yalnızdı. Faturada gördüğü ismi, küçük kıza söyleyen N.C. babasının arkadaşı olduğunu belirtti. "Babanı cep telefonunla arayıp benimle görüştürür müsün?" diyen N.C., kız çocuğunun babasını aradığı cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, N.C.'yi yakaladı.

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Olay, 10 Eylül Cuma günü Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre, 11 yaşındaki Nazlıcan A., evde yalnız kaldığı sırada kapı zili çaldı. Zili çalan şüpheli N.C., 'Ben baban Güven’in arkadaşıyım, kapıyı açar mısın?' dedi. Babasının adını söyleyen kişiye güvenerek kapıyı açan kız çocuğu, daire kapısına gelen şüpheli N.C.'ye babasının evde olmadığını söyledi. Şüpheli de çocuktan babasını aramasını istedi. Cep telefonu ile babasını arayan Nazlıcan A., arkadaşının eve geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. Güven A. da kızına telefonu kapıda bekleyen kişiye vermesini söyledi. Küçük kızın elinden telefonu alan şüpheli N.C. telefonu el çabukluğuyla kapattı. Bir süre telefonda konuşuyormuş gibi yapan ve apartman içerisinde telefonun çekmediğini söyleyerek kız çocuğunun yanında uzaklaşan şüpheli N.C., daha sonra binadan çıkarak kayıplara karıştı. 

TELEFONUN ÇALINDIĞINI ANLADI

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Kızının telefonunu defalarca arayan ancak cevap alamayan Güven A., komşularını arayarak kızının evde yalnız olduğunu ve kontrol etmelerini söyledi. Komşuları, Güven A.’nın dairesine geldiğinde 11 yaşındaki çocuğu, babası ile telefonda görüştürdü. Babasına, 'Arkadaşın benim telefonumla seninle konuşurken telefonun çekmediğini söyleyip dışarı çıktı' deyince Güven A., kızına ait telefonun hırsız tarafından çalındığını anladı. 

Pes dedirten olay Faturadan yola çıktı, küçük kızın cep telefonunu çaldı

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kızına bir şey belli ettirmeyen Aykurt, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkali belirlenen şüpheli N.C. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen N.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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BABA: BU KADAR RAHAT DAVRANMALARI GERÇEKTEN İNSANI KORKUTUYOR

Olay gününü anlatan Güven A., kızının evde yalnızken, hırsızın bina girişindeki faturaları kontrol ettiğini belirterek, "Fatura üzerindeki adımı ezberliyor. Sonra daire ziline basıyor. Kızıma adımı söyleyince kızım da gerekten de benim arkadaşım olduğunu zannederek hırsıza dış kapıyı açıyor. Sonra daire kapısına gelince kızıma, 'Babanla görüşmem gerekiyor' diyor. Kızım da evde olmadığımı söyleyince beni aramasını söylüyor hırsız. Kızım telefonla beni arayınca, telefonu kapıdaki kişiye vermesini söyledim. Telefonu eline alan kişi telefonu kızım fark etmeden kapatmış. Sonra da yalandan benimle samimi bir arkadaşmış gibi konuşuyormuş gibi yapınca kızım iyice güvenmiş. Sonra da 'Telefon çekmiyor ben aşağıda babanla konuşup getireceğim telefonunu' deyip kayıplara karışmış" ifadelerini kullandı. Hırsızların yeni yönteminin pes dedirttiğini söyleyen Güven A., "Anne babaları uyarıyorum. Bu şekilde güven vererek kapıyı açtırıyorlar. Çalınan telefona üzülmüyorum, korkum endişem kızımıza bir kötülük yapmasıydı. Bu kadar rahat davranmaları gerçekten insanı korkutuyor" dedi.

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#Arnavutköy#Hırsızlık#Cep Telefonu