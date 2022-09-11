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'Pes' dedirten olay... Ataşehir'de kuryenin siparişini çaldılar

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#İSTANBUL#Ataşehir#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 09:52

Ataşehir'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada motosikletli iki kişi, motokuryenin binaya girmesini fırsat bilerek motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı. Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"

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Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi.

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#İSTANBUL#Ataşehir#Polis

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