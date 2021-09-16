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‘Pes’ dedirten ifade

#Bariyer#Bayrampaşa#Hırsız
‘Pes’ dedirten ifade

Bariyerleri ben çaldım. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim.

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İstanbul Bayrampaşa’da Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol işaret tabelalarını 2 Eylül gecesi çalarken görülen Eyüp A. (36) ihbar üzerine yakalandı. Polis, şüphelinin sırt çantasında da İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. bariyerleri söktüğünü kabul etti. Gözaltına alınan şüpheli Bayrampaşa Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde, “Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim” dediği öğrenildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Eyüp A.’nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

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Eyüp A., 3 Eylül’de ‘kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A.’nın ‘hırsızlık’, ‘yağma’ gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

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#Bariyer#Bayrampaşa#Hırsız