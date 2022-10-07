'Pes' dedirten hırsızlık! Uyuduğu panelvandaki gelinliği çaldı

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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 2 Ekim Pazar günü Furkan ve Esma Gökdemir çifti, kiraladıkları gelinlik ve kına gecesi giysilerini teslim etmeleri için yeğenlerine verdi. Gökdemir'in yeğenleri Yusuf ve Mehmet Özdemir, evlerinin önüne park ettikleri panelvanın kapısını kilitlemeyi unuttu. Sokaktan geçen bir hırsız, aracın kapısının açık olduğunu fark etti. Bagaj kapısını açan şüpheli, içeri girip uyumaya başladı. Saatler sonra uyanan şüpheli, bir süre etrafı gözetledikten sonra bagajdaki eşyaları alıp kaçtı. Eşyaların çalındığını fark eden Gökdemir'in yeğenleri, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"15-20 BİN TL ZARAR VERDİ"

Furkan Gökdemir'in yeğenlerinden Yusuf Özdemir, "Pazar günü dayımın düğünü vardı. Gece saatlerinde bir kişi sanki kendi arabasıymış gibi kapıyı açıp içeri giriyor. Arabada sabahlıyor. Poşeti görünce dikkatini çekiyor, daha sonra içini kurcalıyor. İçinde ne olduğunu tahmin edemiyor herhalde, inip etrafa bakıyor. Kendinden emin olduktan sonra poşeti alıp kaçıyor. Sabaha karşı 02.30 civarında girmiş arabaya, 04.40 sıralarında çıkıyor. Görüntüleri de var elimizde, polislere de verdik. Parmak izi de alındı, inşallah bulurlar. Malzemeleri satmak istese de satamaz zaten. Tek yapacağı bizi 15-20 bin lira zarara uğratmak" dedi.

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"DÜĞMEYE BASTIM KAPANMAMIŞ"

Yeğenlerden Mehmet Özdemir ise, "Düğünden çıkıp akşam eve geldik. Saat 00.30'du, ben aracı çektim. Arabayı park ettikten sonra düğmesine bastım fakat, kapı kapanmamış. Allah'tan tam kameranın altına çekmiştim aracı. Kamera görüntülerini polise verdim. Polis ekipleri de araştırıyor. 15-20 bin lira zarara girdik. Gelinlik, taç ve kınalık kiralıktı, bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.