Pes dedirten görüntüler! Ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul'da olta balıkçıları, Beşiktaş'ta sahillere akın etti. Arnavutköy sahil ve Rumeli Hisarı bölgesine saat 01.00 sıralarında gelen olta balıkçıları, hem kısıtlamaya uymadı hem de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.



