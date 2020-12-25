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Haber Giriş: 25.12.2020 - 04:25 | Son Güncelleme:

Pes dedirten görüntüler! Ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler

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Pes dedirten görüntüler! Ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler
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İstanbul'da gece saatlerinde balık tutmak isteyen onlarca oltacı, hem sokağa çıkama kısıtlamasını ihlal etti hem de sosyal mesafe kuralına uymadı.

 

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul'da olta balıkçıları, Beşiktaş'ta sahillere akın etti. Arnavutköy sahil ve Rumeli Hisarı bölgesine saat 01.00 sıralarında gelen olta balıkçıları, hem kısıtlamaya uymadı hem de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.

Pes dedirten görüntüler Ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler

Pes dedirten görüntüler Ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler

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