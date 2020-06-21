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Haber Giriş: 21.06.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

'Pes' dedirten görüntüler dün gece çekildi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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  • Kocaelinde pes dedirten görüntüler
  • Kocaelinde pes dedirten görüntüler
  • Kocaelinde pes dedirten görüntüler
  • Kocaelinde pes dedirten görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece saatlerinde Karabaş Mahallesi, İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi.

Gençler müzik eşliğinde trafiğe kapattıkları yolda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti. Dakikalarca yol ortasında dans eden şahısların ise maske takma zorunluluğuna uymadıkları gözlendi.

Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Şahısların daha sonra araçları ile bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

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