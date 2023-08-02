'Pes' dedirten görüntü! Turistin odasından çıkanlar şaşkına çevirdi

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Sosyal medyaya düşen ve Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük dikkat çekti. Otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken görevliler, “ Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Birde havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın turistin ise sık sık ’restoran restoran’ diye konuştuğu ve kendi dilince açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

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