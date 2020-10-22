'Pes' dedirten görüntü! Söyledikleri şok etti

Bursa’da iki bisikletli, dün akşam saatlerinde Kestel- İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda TIR’ın dorsesine tutunup ilerleme başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 60 kilometre hızla giden TIR'ın arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı.

Bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bisikletlilerden biri kendisini uyaran kişiye, “Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparım. TIR’ın stop lambaları yandığında yavaşlıyoruz” dedi.