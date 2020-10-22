'Pes' dedirten görüntü! Söyledikleri şok etti
Bursa'da TIR’ın dorsesine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletlilerden biri, kendisini uyaran kişiye "Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparım” dedi.
Bursa’da iki bisikletli, dün akşam saatlerinde Kestel- İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda TIR’ın dorsesine tutunup ilerleme başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 60 kilometre hızla giden TIR'ın arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı.
Bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bisikletlilerden biri kendisini uyaran kişiye, “Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparım. TIR’ın stop lambaları yandığında yavaşlıyoruz” dedi.
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